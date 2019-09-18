ГБР расследует почти 25 тыс. уголовных производств

Государственное бюро расследований (ГБР) сейчас проводит расследование по 24 335 уголовных производчтвах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя директора ГБР Ольги Варченко.

Она напомнила, что как правоохранительный орган ГБР заработало 27 ноября 2018 года. Всего сейчас функционирует семь территориальных управлений.

"По состоянию на сейчас в органе работает 690 работников, 499 из них - следователи. ГБР расследует 24335 уголовных производств. 854 подозрения уже объявили. 1929 производств направлено в суд. Имеем 411 обвинительных приговоров", - сообщила Варченко.

Она также добавила, что за 8 месяцев ГБР расследовало около 3 тыс. производств в отношении преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции: в 165 из них сообщено о подозрении, 149 - направлено в суд 6 обвинительных приговоров.

Среди громких кейсов, которые расследует ГБР:

завладения средствами государственного предприятия в размере 15 млн грн во время утилизации опасных отходов бурения;

мошенничество вымогательство с 570 тысяч долларов за пост в "Укроборонпроме";

растрата 22 млн грн бюджетных средств из-за служебной халатности экс-главы Государственной службы Украины по делам ветеранов войны;

закупка некачественного имущества для армии, что нанесло ущерб государству на сумму свыше 100 млн грн.

Ранее сообщалось, что ГБР расследует причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров.

РБК-Украина писало, что ГБР в ближайшее время завершит расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.