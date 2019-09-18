ДБР розслідує майже 25 тис. кримінальних проваджень

Державне бюро розслідувань (ДБР) наразі проводить розслідування у 24 335 кримінальних провадженнях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника директора ДБР Ольги Варченко.

Вона нагадала, що як правоохоронний орган ДБР запрацювало 27 листопада 2018 року. Всього наразі функціонує сім територіальних управлінь.

"Станом на зараз в органі працює 690 працівників, 499 із них - слідчі. ДБР розслідує 24335 кримінальних проваджень. 854 підозри вже оголосили. 1929 проваджень скеровано до суду. Маємо 411 обвинувальних вироків", - повідомила Варченко.

Вона також додала, що за 8 місяців ДБР розслідувало близько 3 тис. проваджень щодо злочинів у сфері службової діяльності та корупції: у 165 з них повідомлено про підозру, 149 - скеровано до суду, 6 обвинувальних вироків.

Серед гучних кейсів, які розслідує ДБР:

заволодіння коштами державного підприємства у розмірі 15 млн грн під час утилізації небезпечних відходів буріння;

шахрайство з вимагання 570 тисяч доларів за посаду в "Укроборонпромі";

розтрата 22 млн грн бюджетних коштів через службову недбалість ексголови Державної служби України у справах ветеранів війни;

закупівля неякісного майна для армії, що нанесло шкоду державі на суму понад 100 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що ДБР розслідує причетність кількох правоохоронців до продажу телефонних розмов.

РБК-Україна писало, що ДБР найближчим часом завершить розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому.