ГБР проводит следственные действия в Минэнерго

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит следственные действия в Министерстве энергетики Украины. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР .

"Государственное бюро расследований проводит следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по обращению Министерства энергетики", - говорится в сообщении.

Министерство обратилось в ГБР 29 января по результатам внутреннего аудита. Предметом проверки был процесс передачи в эксплуатацию газораспределительных сетей и их составляющих, принадлежащих государству и вопрос поступления средств за эту эксплуатацию в государственный бюджет.

В ГБР отметили, что Минэнерго предоставляет максимальное содействие сотрудникам ГБР в проведении следствия.