ДБР проводить слідчі дії в Міненерго

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить слідчі дії у Міністерстві енергетики України. Слідчі дії проходять в межах кримінального провадження.
Про це повідомляє прес-служба ДБР.
"Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого за зверненням Міністерства енергетики", - йдеться у повідомленні.
Міністерство звернулося до ДБР 29 січня за результатами внутрішнього аудиту. Предметом перевірки був процес передачі в експлуатацію газорозподільних мереж та їх складових, що належать державі і питання надходження коштів за цю експлуатацію до державного бюджету.
У ДБР зазначили, що Міненерго надає максимальне сприяння співробітникам ДБР у проведенні слідства.
Нагадаємо, ДФС проводила обшуки за фактом ухилення від сплати податків при будівництві Подільського мосту.
Раніше повідомлялось, що у Києві проводили обшуки у Будинку профспілок.