ГБР проводит обыски на телеканале депутата Ковалева

Управление корпоративными правами канала определением следственного судьи передано в Агентство по розыску и менеджменту активов.

Как сообщалось ранее, по материалам ГБР суд арестовал имущество депутата-предателя Алексея Ковалева для его дальнейшей конфискации в пользу государства.

В частности, арестованы его доли в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета. Общая стоимость корпоративных прав составляет более 4,7 млн гривен.

Среди арестованного-ООО " ТРК " Интеррадио "-украинский информационно-развлекательный телеканал"4 канал". Сам же депутат объявлен в розыск.