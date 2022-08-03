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ДБР проводить обшуки на телеканалі депутата Ковальова

Фото: Олексій Ковальов, колишній нардеп (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Працівники ДБР проводять одночасні обшуки у приміщенні телеканалу "4 канал", який належить підозрюваному у державній зраді та пособництві Росії Олексію Ковальову. Також слідчі дії проходили у його помічника та службових осіб телеканалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Управління корпоративними правами каналу ухвалою слідчого судді передано в Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Як повідомлялося раніше, за матеріалами ДБР суд арештував майно депутата-зрадника Олексія Ковальова для його подальшої конфіскації на користь держави. Зокрема, арештовано частки фігуранта в статутних капіталах 3 юридичних осіб, а також його банківські рахунки. Загальна вартість корпоративних прав складає понад 4,7 млн гривень.

Однією з юридичних осіб, 100% статутного капіталу якої арештовано, є ТОВ "ТРК "Інтеррадіо" - український інформаційно-розважальний телеканал "4 канал".

Депутата оголошено в розшук.

Нагадаємо, Ковальов також може бути причетний до незаконного вивезення українського зерна і солі в Росію.

У разі затримання йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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