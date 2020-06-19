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СБУ провела обыски в ассоциации международных автоперевозчиков

Новости » Происшествия     19.06.2020 - 13:04
СБУ провела обыски в ассоциации международных автоперевозчиков
Фото: сотрудники СБУ (ssu.gov.ua)

В ходе обыска были изъяты документы, печати и черновики

В Ассоциации международных перевозок провели обыски. По данным следствия, ассоциация получала от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, более 300 млн гривен платежей и взносов.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

Как сообщили в СБУ, руководство структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компанию по завышенным тарифам. Большую часть денег выводили в тень через бестоварные операции с фиктивными фирмами.

В СБУ заявили, что расценки на услуги ассоциации для украинских перевозчиков были искусственно завышены, а госбюджет недополучил десятки миллионов гривен.

"Для получения доказательств функционирования противоправной схемы правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах", - говорится в сообщении.

В ходе обыска были изъяты документы, печати и черновики. Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников сделки.

Напомним, Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила схему хищения горючего в центре обеспечения Вооруженных сил Украины.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Служба безопасности Украиныобыскперевозчик
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