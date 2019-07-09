ГБР проводит обыски в ГФС Волынской области

Государственное бюро расследований проводит обыски в территориальном офисе ГУ Государственной фискальной службы в Волынской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу первого заместителя директора ГБР Ольги Варченко в Facebook.

По ее словам, следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС. Собственно, они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент.

"В чем заключается схема: предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможки продавало их конечному потребителю. Впоследствии эти ТС перепродавали другим клиентам по поддельным документам. Эти финансовые операции были "транзитными", то есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов", - написала Варченко.

Фото: место обыска (dbr.gov.ru)

По предварительным подсчетам эта "схема" нанесла ущерб государству на 190 миллионов гривен.

"Сейчас расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов - ред.), ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 (Подделка документов, - ред.), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью, - ред.) и ч. 2 ст. 366 (Служебная подделка, - ред.). Обыски проводятся в рамках этого уголовного производства", - написала Варченко.

Как писало РБК-Украина ранее, до этого следователи бюро проводили обыски в Министерстве охраны здоровья Украины по факту возможного присвоения государственных средств служащими министерства.