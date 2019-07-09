ДБР проводить обшуки у ДФС Волинської області

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку першого заступника директора ДБР Ольги Варченко у Facebook.

За її словами, слідчі викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі "послуги" свій відсоток.

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