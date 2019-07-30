ГБР проводит обыски в двух аэропортах и на таможне

Государственное бюро расследований (ГБР) совместно с генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) проводят обыски на таможенных постах аэропорта "Киев" (Жуляны) и "Запорожье", а также на запорожской таможне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя директора ГБР Ольги Варченко в Facebook.

По ее словам, обыски и следственные действия проводятся в рамках уголовного производства.

"Проверяем должностных лиц Киевской городской таможни ДФС, которые, возможно, злоупотребляли своим служебным положением. По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины", - заявила Варченко.

Сейчас проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, устанавливаются обстоятельства совершения уголовного преступления.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 июля Государственное бюро расследований проводило обыски в Государственной фискальной службе. Следственные действия были связаны с изъятием документов, связанных с подписанием мирового соглашения между компанией "Филип Моррис" и Украиной.

Кроме того, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении следователю подразделения территориального отдела Национальной полиции Киевской области в краже из служебного кабинета денег, которые были изъяты как вещественные доказательства.