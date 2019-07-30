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В Киеве следователь полиции похитил 5 тыс. долларов вещьдоказательств, - ГБР

Новости » Общество    30.07.2019 - 05:02
В Киеве следователь полиции похитил 5 тыс. долларов вещьдоказательств, - ГБР
Фото: вещественные доказательства (dbr.gov.ua)

Деньги были ранее изъятые как вещественные доказательства и хранились в служебном кабинете следователя

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении следователю подразделения территориального отдела Нацполиции Киевской области в краже из служебного кабинета денег, которые были изъяты как вещественные доказательства. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на ДБР.

Предварительно установлено, что правоохранитель похитил 5 000 долларов и 3 200 гривен вещественных доказательств, которые были изъяты его коллегой во время следственных действий в уголовном производстве.

"Часть указанных средств подозреваемый потратил на собственные нужды, а еще 1000 долларов США хранил по месту жительства в комнате общежития", - отметили в ГБР.

Во время обыска в его комнате были изъяты 1000 долларов. Сейчас полицейский находится под круглосуточным домашним арестом. Случай квалифицирован как кража (ч. 3 ст. 185 УК Украины).

"Направлено в суд ходатайство об отстранении полицейского от занимаемой должности... В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет лишения свободы", - добавили в ГБР.

Напомним, недавно следователи Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по факту задержания патрульных спецподразделением КОРД из-за остановки автомобиля начальника областной полиции.

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