ГБР проводит обыски у Черновол

Нардеп написала, что обыски проходят по делу Майдана
Госбюро расследований проводит обыски в доме бывшего народного депутата Татьяны Черновол. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Нардеп написала, что обыски проходят по делу Майдана.
"Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана", - написала она.
Обыски проходят в ее доме под Киевом в селе Гора Бориспольского района.
Черновол также опубликовала постановление об обыске, в котором говорится, что основанием для обыска стали события в феврале 2014 года, когда был захвачен офис Партии регионов на улице Липской. Это произошло после расстрела участников Революции Достоинства.
Напомним, в Киеве провели 3 следственных эксперимента в рамках расследования так называемых дел Майдана.
Ранее сообщалось, что следователи ГБР сообщили о подозрении руководителю следственного отдела одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве по делу Майдана. Во время Революции Достоинства подозреваемый занимал должность старшего следователя одного из отделов районного управления МВД Украины в Киеве.