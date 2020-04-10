ГБР проводит обыски у Черновол

Госбюро расследований проводит обыски в доме бывшего народного депутата Татьяны Черновол. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Нардеп написала, что обыски проходят по делу Майдана.

"Приехал ко мне спецназ ГБР по делу Майдана", - написала она.

Фото: обыски в Чорновол (facebook.com)

Обыски проходят в ее доме под Киевом в селе Гора Бориспольского района.

Черновол также опубликовала постановление об обыске, в котором говорится, что основанием для обыска стали события в феврале 2014 года, когда был захвачен офис Партии регионов на улице Липской. Это произошло после расстрела участников Революции Достоинства.

Фото: постановление об обыске (facebook.com/tchornovol)

Напомним, в Киеве провели 3 следственных эксперимента в рамках расследования так называемых дел Майдана.

Ранее сообщалось, что следователи ГБР сообщили о подозрении руководителю следственного отдела одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в городе Киеве по делу Майдана. Во время Революции Достоинства подозреваемый занимал должность старшего следователя одного из отделов районного управления МВД Украины в Киеве.