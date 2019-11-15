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Рябошапка: у ГПУ есть несколько расследований, связанных с Порошенком

Новости » Политика     15.11.2019 - 04:36
Рябошапка: у ГПУ есть несколько расследований, связанных с Порошенком
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина / Виталий Носач)

В некоторых расследованиях Порошенко является свидетелем

У Генеральной прокуратуры есть несколько расследований, связанных с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сказал генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью для издания "Настоящее время".

Рябошапка отметил, что эти расследования ведутся по собственным материалам, а не открыты по обращению Андрея Портнова (бывшего клавы Администрации президента времен Виктора Януковича).

"Они связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом", - сказал генпрокурор.

Также он добавил, что на пятницу (15 ноября, - ред.) запланирован допрос Порошенко по делу об иловайской трагедии.

"Он там проходит не как подозреваемый, а как свидетель, поскольку он был очевидцем этих событий и участвовал непосредственно в военном управлении государством в то время. А есть другие производства, в которых может быть другой процессуальный статус, не свидетеля", - заявил Рябошапка.

Он отметил, что эти производства касаются "использования служебного положения не с той целью, с которой он был избран президентом Украины".

Напомним, Государственное бюро расследований расследует действия руководства страны при направлении моряков в Керченский пролив, в результате чего их взяли в плен. Как заявил глава ГБР Роман Труба, следствие выясняет, умышленно ли руководство государства направило моряков в Керченский пролив, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен.

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Новости Украины Порошенко ПетрГПУРуслан Рябошапка
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