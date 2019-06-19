ГБР проверит действия полиции при грубом задержании женщины в Киеве

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали дело по факту возможного превышения власти правоохранителями во время задержания супругов в центре Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным видео, которое было распространено в социальных сетях, правоохранители задержали супругов, которые снимали на видео спор работников полиции с водителем, который нарушил правила дорожного движения, на Бессарабке.

В автомобиле супругов находился несовершеннолетний ребенок, который из-за задержания родителей остался закрытым в машине на несколько часов.

Как сообщили в ГБР, по факту задержания было открыто уголовное производство, предусмотренное ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий правоохранителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области произошло дорожньо-транспортное происшествие с участием сотрудников полиции. На трассе Скадовск-Каховка столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли трое людей, среди них - ребенок. За рулем одного из автомобилей находился полицейский.

РБК-Украина писало, что ГБР открыло дело против правоохранителей, которые разработали схему системного давления на коммерческие предприятия в Запорожской области.