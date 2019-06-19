ДБР перевіряє законність затримання подружжя у центрі Києва

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали справу за фактом можливого перевищення влади правоохоронцями під час затримання подружжя у центрі Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За даними відео, яке було поширене у соціальних мережах, правоохоронці затримали подружжя, яке знімало на відео суперечку працівників поліції з водієм, який порушив правила дорожнього руху, на Бессарабці.

В автомобілі подружжя знаходилася неповнолітня дитина, яка, через затримання батьків, залишилася зачиненою в автівці на декілька годин.

Як повідомили в ДБР, за фактом затримання було відкрите кримінальне провадження передбачене ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться слідчі дії для з'ясування обставин інциденту та оцінки правомірності дій правоохоронців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі працівників поліції. На трасі Скадовськ-Каховка зіткнулись два автомобілі, в результаті чого загинули троє людей, серед них - дитина. За кермом одного з автомобілів перебував поліцейський.

РБК-Україна писало, що ДБР відкрило справу проти правоохоронців, які розробили схему системного тиску на комерційні підприємства у Запорізькій області.