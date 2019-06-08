ГБР проверяет растрату военного имущества чиновниками МОУ во Львовской области

Фото: проверка строительства на земле МОУ (ГБР)

Должностные лица МОУ передали земли на 45 млн гривен под застройку третьим лицам

Следователи львовского теруправления Государственного бюро расследований, проводят досудебное расследование по растрате военного имущества должностными лицами Министерства обороны Украины во Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДБР.

В частности, следствие установило, что при заключении договора о пользовании земельным участком, принадлежащим Министерству обороны, должностные лица одного из ведомств вышли за пределы предоставленных им полномочий.

"Вследствие злоупотреблений земельный участок на территории военного городка №1, по улице Княгини Ольги 1-5 во Львове, выбыл из владения законного пользователя и был передан в распоряжение субъектам хозяйствования под застройку. Рыночная стоимость данного земельного участка составляет более 45 миллионов гривен", - сообщили в ГБР.

В ходе досудебного расследования следственный судья арестовал земельный участок и запретил проводить на ней любые подготовительные или строительные работы как застройщику, так и третьим лицам.

Уголовное производство открыто по фактам злоупотребления служебным положением посадцям Минобороны, подделка документов, растраты военного имущества и небрежного отношения к военной службы, что причинило существенный вред (ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 и ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины).

Фото: проверка строительства на земле МОУ (ГБР)

Напомним, по данным Госстата, в Украине за январь-март 2019 года принято в эксплуатацию 2453,8 тыс. кв. м общей площади жилья (новое строительство).