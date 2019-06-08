ДБР перевіряє розтрату війскового майна посадовцями МОУ у Львівській області

Фото: перевірка будівництва на землі МОУ (ДБР)

Посадовці МОУ передали землі на 45 млн гривень під забудову третім особам

Слідчі львіського теруправління Державного бюро розслідувань, проводять досудове розслідування щодо розтрати військового майна посадовцями Міністерства оборони України у Львівській області. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДБР.

Зокрема, слідство встановило, що при укладенні договору про користування земельною ділянкою, що належить Міністерству оборони, посадові особи одного з відомств вийшли за межі наданих їм повноважень.

"Внаслідок зловживань земельна ділянка на території військового містечка №1, по вулиці Княгині Ольги 1-5 у Львові, вибула із володіння законного користувача та була передана у розпорядження суб’єктам господарювання під забудову. Ринкова вартість даної земельної ділянки становить понад 45 мільйонів гривень", - повідомили в ДБР.

У ході досудового розслідування слідчий суддя арештував земельну ділянку та заборонив проводити на ній будь-які підготовчі чи будівельні роботи як забудовнику, так і третім особам.

Кримінальне провадження відкрито за фактами зловживання службовим становищем посадцям Міноборони, підроблення документів, розтрати військового майна та недбалого ставлення до військової служби, що заподіяло істотну шкоду (ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191 та ч.3 ст.425 Кримінального кодексу України).

Фото: перевірка будівництва на землі МОУ (ДБР)

Нагадаємо, за даними Держстату в Україні за січень-березень 2019 року прийнято в експлуатацію 2453,8 тис. кв. м загальної площі житла (нове будівництво).