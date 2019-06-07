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ГБР во Львовской обл. задержало на взятке начальника патрульной полиции

Новости » Происшествия    07.06.2019 - 00:24
ГБР во Львовской обл. задержало на взятке начальника патрульной полиции
Фото: задержание взяточника (dbr.gov.ua)

Полицейский требовал 2,5 тыс. долларов взятки

Следователи теруправления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Львове, задержали на взятке начальника сектора реагирования патрульной полиции Сколевского отделение полиции Стрыйского ОП ГУ НП во Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, начальник сектора патрульной полиции требовал от гражданина неправомерную выгоду в размере 2,5 тыс. долларов. За эти средства руководитель подразделения патрульной полиции обещал не привлекать водителя к уголовной ответственности по факту совершения дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Должностное лицо задержали при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ во Львовской области.

Фото: задержание взяточника (dbr.gov.ua)

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды служебным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины, начальнику сектора патрульной полиции грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области следователи сообщили о подозрении помощнику председателя одного из судей области, который обещал за взятку посодействовать в принятии решения в пользу истцов.

РБК-Украина писало, что военные прокуроры разоблачили на 400 тыс. гривен взятки начальника Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Ровенской области.

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