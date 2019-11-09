На Закарпатье на взятке задержали таможенников и пограничника

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновники систематически требовали взятки за ввоз товаров на территорию Украины

Государственной бюро расследований (ГБР) задержало в Закарпатской области двоих сотрудников Государственной фискальной службы и одного работника Государственной пограничной службы во время получения взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что чиновники, находясь в сговоре, наладили механизм систематического получения взяток за обеспечение беспрепятственного ввоза товаров через границу на территорию Украины.

"Произошло задержание должностных лиц во время получения ими очередной части неправомерной выгоды в сумме 1800 гривен. Сейчас задержанным сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - говорится в сообщении.

В отношении должностных лиц открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды).В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении судье за получение взятки. Судья получил 2 тыс. долларов за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области задержали начальника одного из отделов экоинспекции области. Чиновник получил 250 тыс. гривен за вынесение решения о соблюдении одним из предприятий норм в сфере охраны окружающей среды.