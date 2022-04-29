UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГБР проверяет более 11 тысяч россиян, которые заехали перед войной и вовремя не покинули Украину

ГБР (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Государственное бюро расследований осуществляет проверку более 11 тысяч граждан России, которые заехали перед войной в Украину и вовремя не покинули ее территорию.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на ГБР.

По словам директора ГБР Алексея Сухачева, работники ГБР вместе с СБУ и Нацполицией проводят большой масштаб работы по определению места нахождения таких граждан и проведения соответствующих фильтрационных мероприятий.

В частности, эти люди могли способствовать или же до сих пор способствуют спецслужбам России.

Также Сухачев рассказал, что ГБР расследует немало новых дел, в том числе связанных с военной агрессией России и госизменой.

"Они касаются прежде всего государственной измены со стороны субъектов ГБР: судей, правоохранителей, военнослужащих, отдельных народных депутатов, других должностных лиц. Такие производства есть, и их достаточно много", - сказал он.

Кроме того, он добавил, что сегодня в Бюро на базе Главного следственного управления создано новое подразделение, которое занимается расследованием военных преступлений России.

Ранее мы сообщали, что ГБР инициировало национализацию белорусского судна, помогавшего РФ в войне с Украиной.

Также мы писали, что ГБР за неделю задокументировало около 20 фактов пыток гражданских в Тростянце.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР