ГБР инициировало национализацию белорусского судна, которое помогало РФ в войне с Украиной

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) в Николаеве обнаружили белорусское судно "Надежда" и сухогрузную баржу, которые находились в акватории порта Измаила (Одесская область). Оказалось, что корабли были задействованы в логистических операциях РФ на реке Дунай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Также во время проверки судов в акватории Черноморска ДБР обнаружило судно российской федерации. Владельцы пытались спрятать во время войны нефтеналивной танкер "Волгонефть-268" на Ильичевском судоремонтном заводе, сменив "прописку" корабля на Замбию", - говорится в сообщении.

При этом стоимость судов была существенно занижена.

"Работники ГБР передали на хранение судна в Администрацию морских портов Украины и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию для их национализации", - добавляют в ведомстве.