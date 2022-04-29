ДБР перевіряє понад 11 тисяч росіян, які заїхали перед війною та вчасно не покинули Україну

За словами директора ДБР Олексія Сухачова, працівники ДБР разом з СБУ та Нацполіцією проводять великий масштаб роботи щодо визначення місця знаходження таких громадян та проведення відповідних фільтраційних заходів.

Зокрема, ці люди могли сприяти або ж і досі сприяють спецслужбам Росії.

Також Сухачов розповів, що ДБР розслідує чимало нових справ, зокрема тих, що пов’язані з військовою агресією Росії та держзрадою.

"Вони стосуються насамперед державної зради з боку суб'єктів ДБР: суддів, правоохоронців, військовослужбовців, окремих народних депутатів, інших посадових осіб. Такі провадження є, і їх досить багато", - сказав він.

Окрім того, він додав, що сьогодні у Бюро на базі Головного слідчого управління створений новий підрозділ, який займається розслідуванням військових злочинів Росії.