ДБР провело перше затримання

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Чиновник вимагав хабар за вплив на прийняття рішення по непризову на військову службу

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали посадовця державного підприємства Міноборони за отримання хабара в розмірі 2 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

Як повідомляється, чиновник вимагав хабар за вплив на прийняття рішення по непризову на військову службу.

"12 грудня слідчими Київського територіального управління Державного бюро розслідувань викрито директора одного з державних підприємств Міністерства оборони України після отримання неправомірної вигоди у розмірі 2 тис. доларів", - йдеться в повідомленні.

Цей факт задокументований процесуальним керівництвом військової прокуратури Центрального регіону України та оперативного супроводження працівниками Департаменту захисту Національної економіки поліції України.

Директора було затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України, предмет злочину вилучено. Проводяться слідчі дії. Готується повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Зазначимо, ДБР з моменту початку роботи на сьогодні вже відкрило понад 60 власних кримінальних проваджень.

Нагадаємо, директор ДБР Роман Труба повідомив, що перші справи Бюро направить до суду в кінці зими - початку весни 2019 року.