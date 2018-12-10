ГБР открыло уже более 60 уголовных производств, - Труба

Фото: Роман Труба (РБК-Украина/Виталий Носач)

Также военная прокуратура передала Бюро 300 своих дел

Государственное бюро расследований (ГБР) с момента начала работы на сегодня уже открыло более 60 собственных уголовных производств. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в ходе брифинга 10 декабря, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро.

По словам Трубы, в рамках производств продолжаются следственные действия.

"Это и военные преступления, и преступления, совершенные правоохранителями, государственными служащим. В настоящее время проводятся следственные действия", - сказал директор Бюро.

Также он отметил, что на сегодня в ГБР по подследственности уже передали около 300 производств.

"Половина из них - это производства, которые были зарегистрированы до 27 ноября, то есть до начала работы Бюро. Почти все - из военной прокуратуры", - подчеркнул Труба, добавив, что выяснит основания передачи производств, которые были зарегистрированы до 27 ноября 2018 года.

Кроме того, как заявил Труба, ГБР должно было начать работу с чистого листа и открывать собственные уголовные производства.

"Также нам должны быть переданы производства, открытые после 27 ноября. В таком случае мы будем эффективными и сможем отвечать за результаты работы. Если нам сейчас направят тысячи, десятки тысяч производств - говорить об эффективности будет сложно", - отметил он.

Напомним, директор ГБР Роман Труба сообщил, что первые дела Бюро направит в суд в конце зимы - начале весны 2019 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Государственное бюро расследований в первый месяц сосредоточится на военных преступлениях, так как начинает работу в условиях военного состояния.