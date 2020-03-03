В Полтавской области мэра подозревают в растрате более 845 тыс. гривен

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правоохранители открыли уголовное дело

В Полтавской области одного из глав городского совета подозревают в растрате более 845 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, глава горсовета вероятно заключил с директором предприятия договор о строительстве спортивной площадки, но подрядчик выполнил работы не в полном объеме и не доставил искусственное покрытие. Несмотря на это, мэр все равно перечислил всю сумму на счет подрядчика. Выплату денег осуществили на основании документов, которые подал мэр.

Правоохранители открыли уголовное дело по статьям "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" и "Служебный подлог". Материалы по подрядчику уже передали в суд.

Мэра планируют отстранить от должности и избрать меру пресечения.

Напомним, 26 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило подозрение одному из бывших руководителей Службы внешней разведки. Его обвиняют в растрате 2,2 млн гривен бюджетных средств на государственных закупках.

Кроме того, ГБР сообщило о подозрении бывшему заместителю главы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в растрате 23,7 млн гривен государственных средств.