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ДБР провело обшуки в ГУ Нацполіції Вінницької області

Новини » Надзвичайні події     04.03.2020 - 18:25
ДБР провело обшуки в ГУ Нацполіції Вінницької області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посадових осіб поліції Вінницької області підозрюють у розкраданні пально-мастильних матеріалів

Державне бюро розслідувань (ДБР) провів 13 обшуків за місцем роботи і проживання у посадових осіб Головного управління Національної поліції у Вінницькій області за підозрою у розкраданні пально-мастильних матеріалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Повідомляється, що під час обшуків 4 березня було вилучено 6 службових автомобілів, фінансово-господарську документацію, талони на пальне, чеки та шляхові листи.

"За попередньою інформацією, окремі посадові особи Головного управління Нацполіції у Вінницькій області продавали талони на пальне, яке призначалося для заправки службових автомобілів", - повідомили в ДБР.

Обшуки в рамках досудового розслідування по 3 ч. ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 8 років.

Раніше РБК-Україна писало, що в Полтавській області одного з глав міської ради підозрюють у розтраті понад 845 тис. гривень. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Також повідомлялося, що ДБР завершило досудове розслідування проти екс-заступник глави МНС по справі про розтрату 23,7 млн грн державних коштів. Матеріалу відкрили справи для ознайомлення стороні захисту.

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