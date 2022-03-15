UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ГБР провело обыск у депутатов ОПЗЖ, которые пытались покинуть Украину

Автор: Анна Шиканова

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у депутатов "Оппозиционной платформы – за жизнь". Они пытались незаконно пересечь границу и покинуть Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Сообщается, что некоторым депутатам от ОБЗЖ все-таки удалось пересечь границу – несмотря на запрет.

Обыски были проведены у Вадима Рабиновича, Виктора Черного и Олега Волошина. У Рабиновича обнаружили три ружья и большие суммы наличных денег, в гривнах и долларах.

У Черного – 2 гранаты (Ф-1 и РГД-5). У Волошина – пистолет.

Против депутатов ОПЗЖ открыли криминальное производство по статье о превышении власти и служебных полномочий.

Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет, а также запрет занимать определенные должности сроком до трех лет.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы сообщали о том, что из Украины сбежало почти 20 народных депутатов.

А также рассказывали о том, что СНБО сможет предоставлять некоторым территориям Украины статус временно оккупированных.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР