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СНБО сможет предоставлять некоторым территориям Украины статус временно оккупированных

Новина українською →
Украина, Понедельник 14 марта 2022 11:24
СНБО сможет предоставлять некоторым территориям Украины статус временно оккупированных Фото: СНБО сможет признавать территории временно оккупированными (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

Совет национальной безопасности и обороны сможет признавать территории Украины временно оккупированными. В таких населенных пунктах будет устанавливаться специальный правовой режим, который не позволит менять власть и проводить референдумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

Отмечается, что в Верховную Раду уже подали соответствующий законопроект №7157. Согласно документу, СНБО в период военного положения будет иметь полномочия признавать отдельные временно удерживаемые российскими войсками территории Украины как временно оккупированные, а соответственно и деоккупованими после их освобождения. Решение о временной оккупации вводится в действие указом президента.

По словам заместителя председателя Комитета по вопросам правовой политики Ольги Совгири, после признания территорий временно оккупированными на них устанавливается специальный правовой режим, который запрещает проведение выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских глав, местных и любых других референдумов и непризнание Украиной их последствий.

Также в зависимости от ситуации СНБО будет иметь возможность ввести дополнительные меры с целью деоккупации, препятствования установлению на них оккупационной власти и использование их для дальнейшего наступления российских войск. Речь идет об установлении особенностей реализации права собственности на имущество и его наследование, особенности осуществления экономической деятельности и перемещения товаров на/из нее.

Напомним, Израиль согласился выступить посредником между Украиной и Российской Федерацией.

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