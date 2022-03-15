ГБР провело обыск у депутатов ОПЗЖ, которые пытались покинуть Украину
Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у депутатов "Оппозиционной платформы – за жизнь". Они пытались незаконно пересечь границу и покинуть Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Сообщается, что некоторым депутатам от ОБЗЖ все-таки удалось пересечь границу – несмотря на запрет.
Обыски были проведены у Вадима Рабиновича, Виктора Черного и Олега Волошина. У Рабиновича обнаружили три ружья и большие суммы наличных денег, в гривнах и долларах.
У Черного – 2 гранаты (Ф-1 и РГД-5). У Волошина – пистолет.
Против депутатов ОПЗЖ открыли криминальное производство по статье о превышении власти и служебных полномочий.
Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет, а также запрет занимать определенные должности сроком до трех лет.
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