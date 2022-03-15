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ГБР провело обыск у депутатов ОПЗЖ, которые пытались покинуть Украину

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 14:53
ГБР провело обыск у депутатов ОПЗЖ, которые пытались покинуть Украину Фото: ГБР обнаружила оружие у депутатов ОПЗЖ, которые пытались выехать из Украины (dbr gov ua)
Автор: Анна Шиканова

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у депутатов "Оппозиционной платформы – за жизнь". Они пытались незаконно пересечь границу и покинуть Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Сообщается, что некоторым депутатам от ОБЗЖ все-таки удалось пересечь границу – несмотря на запрет.

Обыски были проведены у Вадима Рабиновича, Виктора Черного и Олега Волошина. У Рабиновича обнаружили три ружья и большие суммы наличных денег, в гривнах и долларах.

У Черного – 2 гранаты (Ф-1 и РГД-5). У Волошина – пистолет.

Против депутатов ОПЗЖ открыли криминальное производство по статье о превышении власти и служебных полномочий.

Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет, а также запрет занимать определенные должности сроком до трех лет.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что из Украины сбежало почти 20 народных депутатов.

А также рассказывали о том, что СНБО сможет предоставлять некоторым территориям Украины статус временно оккупированных.

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