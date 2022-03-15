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ДБР провело обшук у депутатів ОПЗЖ, які намагалися покинути Україну

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Вівторок 15 березня 2022 14:53
ДБР провело обшук у депутатів ОПЗЖ, які намагалися покинути Україну Фото: ДБР виявила зброю у депутатів ОПЗЖ, які намагалися виїхати з України (dbr gov ua)
Автор: Анна Шиканова

Співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки у депутатів "Опозиційної платформи - за життя". Вони намагалися незаконно перетнути кордон і покинути Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Повідомляється, що деяким депутатам від ОПЗЖ все-таки вдалося перетнути кордон – попри на заборону.

Обшуки були проведені у Вадима Рабиновича, Віктора Чорного та Олега Волошина. У Рабіновича виявили три рушниці та великі суми готівки, в гривнях і доларах.

У чорного - 2 гранати (Ф-1 і РГД-5). У Волошина - пістолет.

Проти депутатів ОПЗЖ відкрили кримінальне провадження за статтею про перевищення влади та службових повноважень.

Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років, а також заборона обіймати певні посади строком до трьох років.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з України втекло майже 20 народних депутатів.

А також розповідали про те, що РНБО зможе надавати деяким територіям України статус тимчасово окупованих.

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