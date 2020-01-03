ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР проведет полный аудит своей деятельности

Новости » Политика     03.01.2020 - 15:30
ГБР проведет полный аудит своей деятельности
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, проверят установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) отправило письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу Украины и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки своей же деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В частности, планируется провести мероприятия государственного внешнего финансового контроля (аудита) Счетной палатой Украины, который проверит соблюдение бюджетного законодательства в Бюро.

Госаудитслужбой Украины будут проведены ревизии финансово-хозяйственной деятельности и законность проведения государственных закупок.

НАГС проверит установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР на выплату компенсаций, которыми расходовались бюджетные средства и соблюдение ГБР общих требований соблюдения Закона Украины "О государственной службе".

"После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган проведения аудита является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР",- отметила в.и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Ранее сообщалось, что Венедиктова заявила об нарушение условий работы следователей в ГБР.

РБК-Украина писало, что Государственное бюро расследований (ГБР) считает, что по итогам 2019 года "не справились с первоочередными задачами и вызовами".

Следователи ГБР не хотят появляться в суде и давать показания, - адвокат Порошенко Новая руководительница ГБР заявила о нарушениях в работе бюро
Новости Украины аудитГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь