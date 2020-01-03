ГБР проведет полный аудит своей деятельности

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, проверят установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) отправило письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу Украины и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки своей же деятельности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В частности, планируется провести мероприятия государственного внешнего финансового контроля (аудита) Счетной палатой Украины, который проверит соблюдение бюджетного законодательства в Бюро.

Госаудитслужбой Украины будут проведены ревизии финансово-хозяйственной деятельности и законность проведения государственных закупок.

НАГС проверит установленные судами факты незаконных увольнений работников ГБР на выплату компенсаций, которыми расходовались бюджетные средства и соблюдение ГБР общих требований соблюдения Закона Украины "О государственной службе".

"После реорганизации Государственного бюро расследований в правоохранительный орган проведения аудита является неотъемлемой частью мероприятий, необходимых для налаживания работы ГБР",- отметила в.и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Ранее сообщалось, что Венедиктова заявила об нарушение условий работы следователей в ГБР.

РБК-Украина писало, что Государственное бюро расследований (ГБР) считает, что по итогам 2019 года "не справились с первоочередными задачами и вызовами".