В ГБР прокомментировали возможное влияние Сытника на выборы в США

Директор ГБР Роман Труба прокомментировал вопрос относительно возможного влияния директора НАБУ Артема Сытника на выборы США. Об этом он сообщил на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил о вмешательстве НАБУ в американские выборы.

"Относительно влияния руководителя НАБУ на выборы президента США. Уголовное производство по данному факту зарегистрировано. Зарегистрировано работниками ГПУ и зарегистрировано оно недавно. Нами только начинаются следственные действия в этом производстве", - рассказал он.

После заявления Луценко Сытник заявил, что информация не соответствует действительности и является абсурдной попыткой дискредитировать бюро. Он также отметил, что детективы не собирали и передавали доказательства преступлений политтехнолога Пола Манафорта, который до скандала с "черной бухгалтерией" Партии регионов возглавлял избирательный штаб Дональда Трампа.

Сытник отметил, что Луценко знаком с этими фактами, так как материалы по этому делу в июне 2017 года направили в Департамент специальных расследований ГПУ. Он добавил, что НАБУ обнародовало информацию о наличии Манафорта в "черной бухгалтерии" в ответ на запросы СМИ.

Напомним, в интервью тому же телеканалу Луценко заявил, что посол США Мари Йованович передала список людей, которых просила не преследовать.