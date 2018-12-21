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У ДБР прогнозують велике навантаження по військовим злочинам

Новини » Політика    21.12.2018 - 10:58
У ДБР прогнозують велике навантаження по військовим злочинам
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Труба розповів про ситуацію в підрозділі по військовим злочинам

У перші місяці роботи Державного бюро розслідувань (ДБР) буде велике навантаження на слідчих з військових злочинів. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор бюро Роман Труба.

За його словами, на сьогодні підрозділи, які займаються розслідуванням військових злочинів, є в центральному апараті та в територіальних управліннях. У той же час конкурс на посади триває.

"На даний момент ми проаналізували кількість військових злочинів і розуміємо, що навантаження на слідчих буде надзвичайно великим. Тому найближчим часом я прийму рішення про оголошення нового конкурсу на посади слідчих для того, щоб підкріпити саме управління, яке буде займатися військовими злочинами", - зазначив Труба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держбюро розслідувань провело перше затримання. Зокрема, на хабарі у 2 тисячі доларів затримали посадовця державного підприємства Міноборони.

Зазначимо, ДБР офіційно розпочало роботу з 27 листопада. За перші два тижні були відкриті 60 кримінальних проваджень.

 

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