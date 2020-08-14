ГБР продолжает заочные расследования по делам Майдана

Фото: ГБР (РБК-Украина)

Сейчас ГБР проводит заочное расследование в отношении экс-командира "Беркута"

Следователи Государственного бюро расследований продолжают заочные расследования по делам Майдана. В частности, устанавливаются лица, причастные к преступлениям на Майдане, которые покинули Украину.

Об этом сказал руководитель отдела ГБР по делам Майдана Артем Яблонский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Параллельно с теми делами по лицам, которые подозреваемые в Украине, есть еще и заочные", - сказал Яблонский.

Он напомнил, что в настоящее время осуществляется заочное расследование в отношении бывшего командира роты специального назначения полка "Беркут" в Киеве.

"Мы работаем в двух направлениях: по тем лицам, которые еще остались в Украине и по тем лицам, которые покинули Украину и, соответственно, работаем в том направлении, чтобы каждый, кто совершил правонарушение, был привлечен к ответственности", - пояснил он.

Ранее РБК-Украина писало, что заочное осуждение бывшего президента Виктора Януковича на данный момент остается единственным громким делом, проведенным по спецпроцедуре.

Также сообщалось, что ГБР проведет спецрасследование в отношении бывшего командира роты специального назначения полка "Беркут", который, вместе с другими правоохранителями, подозревается в убийстве 48 человек и покушении на убийство еще 80.