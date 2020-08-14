ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

ДБР продовжує заочні розслідування по справах Майдану

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 17:15
ДБР продовжує заочні розслідування по справах Майдану
Фото: ДБР (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Зараз ДБР проводить заочне розслідування в відношенні екс-командира "Беркута"

Слідчі Державного бюро розслідувань продовжують заочні розслідування по справах Майдану. Зокрема, встановлюються особи, причетні до злочинів на Майдані, які покинули Україну.

Про це сказав керівник відділу ДБР у справах Майдану Артем Яблонський, передає кореспондент РБК-Україна.

"Паралельно з тими справами особам, які підозрювані в Україні, є ще й заочні", - сказав Яблонський.

Він нагадав, що в даний час здійснюється заочне розслідування стосовно колишнього командира роти спеціального призначення полку "Беркут" у Києві.

"Ми працюємо у двох напрямках: по тим особам, які ще залишилися в Україні і за тим особам, які залишили Україну і, відповідно, працюємо в тому напрямі, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності", - пояснив він.

Раніше РБК-Україна писало, що заочне засудження колишнього президента Віктора Януковича на даний момент залишається єдиною гучною справою, проведеним за спецпроцедуре.

Також повідомлялося, що ДБР проведе спецрозслідування щодо колишнього командира роти спеціального призначення полку "Беркут", який, разом з іншими правоохоронцями, підозрюється у вбивстві 48 людей і замаху на вбивство ще 80.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України розслідуванняМайданДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся