ДБР продовжує заочні розслідування по справах Майдану

Фото: ДБР (РБК-Україна)

Зараз ДБР проводить заочне розслідування в відношенні екс-командира "Беркута"

Слідчі Державного бюро розслідувань продовжують заочні розслідування по справах Майдану. Зокрема, встановлюються особи, причетні до злочинів на Майдані, які покинули Україну.

Про це сказав керівник відділу ДБР у справах Майдану Артем Яблонський, передає кореспондент РБК-Україна.

"Паралельно з тими справами особам, які підозрювані в Україні, є ще й заочні", - сказав Яблонський.

Він нагадав, що в даний час здійснюється заочне розслідування стосовно колишнього командира роти спеціального призначення полку "Беркут" у Києві.

"Ми працюємо у двох напрямках: по тим особам, які ще залишилися в Україні і за тим особам, які залишили Україну і, відповідно, працюємо в тому напрямі, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності", - пояснив він.

Раніше РБК-Україна писало, що заочне засудження колишнього президента Віктора Януковича на даний момент залишається єдиною гучною справою, проведеним за спецпроцедуре.

Також повідомлялося, що ДБР проведе спецрозслідування щодо колишнього командира роти спеціального призначення полку "Беркут", який, разом з іншими правоохоронцями, підозрюється у вбивстві 48 людей і замаху на вбивство ще 80.