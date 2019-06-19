ГБР подтвердило наличие пятого дела против Порошенко

Государственное бюро расследований подтверждает открытие пятого уголовного производства против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала представитель ГБР Анжелика Иванова.

По ее словам, производство расследуется по факту возможного совершения действий, направленных на захват государственной власти в Украине.

"Открыто пятое производство.... Речь идет о должностных лицах, занимающих или занимавших особое положение в органах государственной власти Украины. Производство касается возможного совершения ими действий, направленных на захват государственной власти в Украине при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной раде", - заявила Иванова.

Как писало РБК-Украина ранее, замглавы администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов подал в ГБР два заявления об открытии уголовных дел по поводу действий пятого президента Петра Порошенко. Глава ГБР Роман Труба отметил, что заявления Портнова касаются "экономических преступлений Порошенко" и введения военного положения.

Напомним, САП открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины, которые якобы координировались пятым президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко.

Стоит отметить, Порошенко подчеркивал, что ряд расследований, которые были начаты после окончания срока его президентских полномочий, свидетельствуют о старте парламентской избирательной кампании. Он заявил о "политическом преследовании".