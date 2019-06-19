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ГБР подтвердило наличие пятого дела против Порошенко


Дело открыли по факту назначения Радой премьера при отсутствии коалиции

Государственное бюро расследований подтверждает открытие пятого уголовного производства против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала представитель ГБР Анжелика Иванова.

По ее словам, производство расследуется по факту возможного совершения действий, направленных на захват государственной власти в Украине.

"Открыто пятое производство.... Речь идет о должностных лицах, занимающих или занимавших особое положение в органах государственной власти Украины. Производство касается возможного совершения ими действий, направленных на захват государственной власти в Украине при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной раде", - заявила Иванова.

Как писало РБК-Украина ранее, замглавы администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов подал в ГБР два заявления об открытии уголовных дел по поводу действий пятого президента Петра Порошенко. Глава ГБР Роман Труба отметил, что заявления Портнова касаются "экономических преступлений Порошенко" и введения военного положения.

Напомним, САП открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества Украины, которые якобы координировались пятым президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко.

Стоит отметить, Порошенко подчеркивал, что ряд расследований, которые были начаты после окончания срока его президентских полномочий, свидетельствуют о старте парламентской избирательной кампании. Он заявил о "политическом преследовании".

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