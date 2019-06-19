ДБР підтвердило наявність п’ятої справи проти Порошенка

Державне бюро розслідувань підтверджує відкриття п'ятого кримінального провадження проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це у коментарі РБК-Україна розповіла речник ДБР Анжеліка Іванова.

За її словами, провадження розслідується по факту можливого вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні.

"Відкрито п’яте провадження…. Мова йде посадових осіб, які займають або займали особливе становище в органах державної влади України. Провадження стосується можливого вчинення ними дій, спрямованих на захоплення державної влади в Україні при внесенні подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції у Верховній раді", - заявила Іванова.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови адміністрації президента при Вікторі Януковичі Андрій Портнов подав до ДБР дві заяви про відкриття кримінальних справ з приводу дій п'ятого президента Петра Порошенка. Глава ДБР Роман Труба зазначив, що заяви Портнова стосуються "економічних злочинів Порошенко" і введення воєнного стану.

Нагадаємо, САП відкрила кримінальне провадження за фактами можливої ​​злочинної діяльності посадових осіб ПАТ "Центренерго" і Фонду державного майна України, які нібито координувалися п'ятим президентом України Петром Порошенком і народним депутатом Ігорем Кононенко.

Варто відзначити, Порошенко наголошував, що ряд розслідувань, які були розпочаті після закінчення строку його президентських повноважень, свідчать про старт парламентської виборчої кампанії. Він заявив про "політичне переслідування".