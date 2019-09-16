ГБР подозревает правоохранителей в незаконной прослушке

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование относительно возможного факта распространения тайны телефонных разговоров со стороны правоохранителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов, используя служебное положение, получали от операторов мобильной связи сведения, составляющие тайну, после чего сбывали полученные данные заказчикам.

"Были проведены санкционированные обыски, по результатам которых получено доказательства противоправной деятельности группы лиц - правоохранителей и гражданских лиц. Сейчас проводятся следственные действия с целью получения доказательств для надлежащего обоснования подозрения работникам правоохранительных органов и другим соучастникам совершения преступления", - говорится в сообщении.

По данному факту открыты уголовные производства по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц), а также ч.2 ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве СБУ задержала группировку, которая сбывала заказчикам информацию, полученную в ходе незаконной прослушки. По данным спецслужбы, незаконной деятельностью занимались бывшие и действующие сотрудники Нацполиции, СБУ и киевляне, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Также сообщалось, что СБУ заблокировала в столице рейдерский захват недвижимости общей стоимостью 25 миллионов долларов.