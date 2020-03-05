ГБР подозревает харьковских правоохранителей в исчезновении 10 тыс. долларов

Государственное Бюро Расследований подозревает сотрудников Основянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области в пропаже 10 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительной информации, жительница Харькова обратилась в полицию с заявлением о пропаже из ее квартиры 26 тысяч долларов США. Позже выяснилось, что деньги забрал отец заявительницы. По словам мужчины, после того как его вызвали в отдел полиции, всю сумму он отдал полицейским. Его же дочери правоохранители вернули лишь 16 тысяч долларов США, вместо 26 тысяч.

В настоящее время досудебное расследование начато по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Донецкой области чиновников Госпотребслужбы задержали на взятке. Правоохранители задокументировали факт вымогательства и получения чиновниками 24,8 тыс. гривен взятки. Средства предназначались за беспрепятственное предоставление сертификата без проведения обследований пшеницы. Указанную сумму изъяли.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве задержали работника Управления патрульной полиции и его сообщника за вымогательство 150 тыс. долларов. Сотрудник правоохранительных органов угрожал частному предпринимателю.