UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силами ПВО в Крыму руководит предатель из Украины. Ему сообщили о подозрении

Фото: ГБР подозревает в госизмене 9 украинских военных, которые остались "служить" в Крыму (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывшие украинские военные в 2014 году остались в Крыму и стали "служить" в российской армии. Часть из них "руководит" противовоздушной обороной оккупированного полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГБР.

По данным следователей, 9 бывших украинских военных группы зенитных дивизионов одной из воинских частей ВСУ, перешли на сторону врага в Крыму в 2014 году. Среди них есть начальник штаба, командир батареи, заместители командиров дивизионов и другие офицеры.

"Эти эксвоенные способствовали в оккупации полуострова, во время полномасштабного вторжения РФ в Украину большая часть из них продолжила воевать на стороне врага", - говорится в сообщении.

Также по данным следствия, Подобедов Денис сейчас занимает должность "заместителя командира зенитного ракетного полка" и "руководит" противовоздушной обороной оккупантов в Крыму.

Всех подозревают в государственной измене и дезертирстве. За содеянное бывшим военным грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что СБУ завела дело на двух "военных комиссаров", которые заставляют вступать в ряды оккупантов жителей оккупированной Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КрымГБРВойна в Украине