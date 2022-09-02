Силами ПВО в Крыму руководит предатель из Украины. Ему сообщили о подозрении

По данным следователей, 9 бывших украинских военных группы зенитных дивизионов одной из воинских частей ВСУ, перешли на сторону врага в Крыму в 2014 году. Среди них есть начальник штаба, командир батареи, заместители командиров дивизионов и другие офицеры.

"Эти эксвоенные способствовали в оккупации полуострова, во время полномасштабного вторжения РФ в Украину большая часть из них продолжила воевать на стороне врага", - говорится в сообщении.

Также по данным следствия, Подобедов Денис сейчас занимает должность "заместителя командира зенитного ракетного полка" и "руководит" противовоздушной обороной оккупантов в Крыму.

Всех подозревают в государственной измене и дезертирстве. За содеянное бывшим военным грозит до 15 лет лишения свободы.