Силами ППО в Криму керує зрадник з України. Йому оголосили підозру

За даними слідчих, 9 колишніх українських військових групи зенітних дивізіонів однієї з військових частин ЗСУ, перейшли на бік ворога у Криму у 2014 році. Серед них є начальник штабу, командир батареї, заступники командирів дивізіонів та інші офіцери.

"Ці ексвійськові сприяли в окупації півострова, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну більша частина з них продовжила воювати на стороні ворога", - йдеться у повідомленні.

Також за даними слідства, Подобєдов Денис наразі обіймає посаду "заступника командира зенітного ракетного полку" та "керує" протиповітряною обороною окупантів в Криму.

Всіх підозрюють у державній зраді та дезертирстві. За скоєне колишнім військовим загрожує до 15 років позбавлення волі.