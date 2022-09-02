Силами ППО в Криму керує зрадник з України. Йому оголосили підозру

Колишні українські військові у 2014 році залишились в Криму та почали "служити" у російській армії. Частина із них "керує" протиповітряною обороною окупованого півострова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.
За даними слідчих, 9 колишніх українських військових групи зенітних дивізіонів однієї з військових частин ЗСУ, перейшли на бік ворога у Криму у 2014 році. Серед них є начальник штабу, командир батареї, заступники командирів дивізіонів та інші офіцери.
"Ці ексвійськові сприяли в окупації півострова, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну більша частина з них продовжила воювати на стороні ворога", - йдеться у повідомленні.
Також за даними слідства, Подобєдов Денис наразі обіймає посаду "заступника командира зенітного ракетного полку" та "керує" протиповітряною обороною окупантів в Криму.
Всіх підозрюють у державній зраді та дезертирстві. За скоєне колишнім військовим загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що СБУ завела справу на двох "військових комісарів", які змушують вступати в лави окупантів мешканців окупованої Луганської області.
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