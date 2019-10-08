ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДБР підозрює двох поліцейських у катуванні

Новини » Надзвичайні події    08.10.2019 - 10:25
ДБР підозрює двох поліцейських у катуванні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

ДБР оголосило поліцейським про підозру

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в катуванні двом інспекторам Управління патрульної поліції в Одеській області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал керівника ДБР Романа Труби.

Як повідомляється, двоє поліцейських на Одеському залізничному вокзалі незаконно затримали двох осіб та доправили у відділок. За даними Труби, там просто таки "вибивали" зізнання у вчиненні крадіжки золотого ланцюжка.

"Психологічний тиск, погрози розправи, застосування гумового кийка, приниження - ось методи, якими правоохоронці хотіли отримати потрібні покази від громадян", - повідомив Труба.

Керівник бюро зазначив, що у ДБР є кілька проваджень за фактом жорстоких дій з боку правоохоронців.

Нагадаємо, у Полтаві п'яний правоохоронець побив студента. Подія сталася ввечері 29 вересня в Подільському районі біля одного з житлових будинків по вулиці Небесної Сотні. Оперативники встановили, що одним з фігурантів конфлікту є працівник батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава". У зв'язку з цим, матеріали досудового розслідування направили в ДБР. Пізніше суд відправив у СІЗО екс-поліцейського

У Чернівецькій області судитимуть прикордонника, який вдарив начальника ножем у спину У Хмельницькому чоловік підірвав гранату біля житлового будинку
Новини України ОдесаполицияпыткиДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся