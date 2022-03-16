ДБР передало армії мільйон долларів, які були вилучені на кордоні
Співробітники ДБР вилучили близько мільйон доларів США під час незаконної спроби вивезти їх через кордон. Усі кошти були передані армії України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.
Згідно з даними ДБР, на пункті пропуску "Ягодин" Волинської митниці було вилучено:
- майже 68 тисяч євро;
- більше 140 тисяч доларів США;
- більше 12 кілограмів золотих злитків;
- ювелірні вироби із золота вагою 13,8 кг.
Все це працівник посольства намагався вивезти закордон під виглядом дипломатичної пошти.
Фото: ДБР передало армії мільйон долларів, які були вилучені на кордоні (dbr.gov.ua)
"На підставі рішення суду вилучена готівка, ювелірні вироби та золото на суму близько 1 млн доларів США було конфісковано у власність держави",- пише пресслужба.
Представника посольства оштрафували на 26,8 млн гривень.
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