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ДБР передало армії мільйон долларів, які були вилучені на кордоні

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Середа 16 березня 2022 18:43
ДБР передало армії мільйон долларів, які були вилучені на кордоні Фото: ДБР передало армії мільйон долларів, які були вилучені на кордоні (dbr.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники ДБР вилучили близько мільйон доларів США під час незаконної спроби вивезти їх через кордон. Усі кошти були передані армії України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

Згідно з даними ДБР, на пункті пропуску "Ягодин" Волинської митниці було вилучено:

  • майже 68 тисяч євро;
  • більше 140 тисяч доларів США;
  • більше 12 кілограмів золотих злитків;
  • ювелірні вироби із золота вагою 13,8 кг.

Все це працівник посольства намагався вивезти закордон під виглядом дипломатичної пошти.

Фото: ДБР передало армії мільйон долларів, які були вилучені на кордоні (dbr.gov.ua)

"На підставі рішення суду вилучена готівка, ювелірні вироби та золото на суму близько 1 млн доларів США було конфісковано у власність держави",- пише пресслужба.

Представника посольства оштрафували на 26,8 млн гривень.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ДСНС попередило про можливі провокації. Невідомі намагаються заволодіти форменим одягом пожежників.

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