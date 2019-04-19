ГБР передали материалы по взятке Сытнику

Государственному бюро расследований (ГБР) передали материалы для проверки заявления бывшего главы правления "Энергомережи" Дмитрия Крючкова о взятке директору НАБУ Артему Сытнику. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, Национальное антикоррупционное бюро провело осмотр флешки с копиями показаний Крючкова, которую передало "Радио Свобода", и установило, что его показания содержат сведения о возможных нарушениях директора НАБУ Артема Сытника и руководителя САП Назара Холодницкого. Выписку из протокола осмотра НАБУ направило Госбюро расследований.

В показаниях Крючков отмечает, что дело в отношении него НАБУ открыло якобы "по команде Порошенко". При этом бюро "потеряло" факты того, что Фонд госимущества письменно согласовывал заключение всех договоров, и обвинило Крючкова в "сговоре с директорами ЗТМК (Фирташ) и Днепроспецстали (Коломойский и Суркис)".

Крючков также отметил, что у НАБУ "избирательное правосудия", а одним из таких его представителей якобы является Артем Сытник.

"Он получил от нас в 2016 году 500 тыс. долларов наличными, это зафиксировано и подтверждено СБУ. ГПУ ведет дело на Сытника, но его засекретили… В том числе этим и подобными фактами они держат Сытника "на коротком", - а тот исполняет все, что они скажут", - пояснил Крючков.

Отметим, ранее сообщалось, что ГБР расследует получение взятки Сытником от Крючкова. 17 апреля Соломенский суд Киева арестовал Крючкова с альтернативой внесения залога в 7 млн гривен. Он подозревается в организации схемы по выводу средств, которые должны были пойти на погашение долгов "'Запорожьеоблэнерго'', и нанесении ущерба государству в 346 млн гривен.

Ранее соратника действующего президента Петра Порошенко Игоря Кононенко и бизнесменов Григория и Игоря Суркисов вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро из-за схем по выводу средств из облэнерго. До этого журналисты обнародовали данные о расследовании масштабной аферы в сфере энергетики с участием Крючкова и вышеназванных фигурантов.