ДБР передали матеріали щодо хабарів Ситнику

Державному бюро розслідувань (ДБР) передали матеріали для перевірки заяви колишнього голови правління "Енергомережі" Дмитра Крючкова про хабар директору НАБУ Артему Ситнику. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, Національне антикорупційне бюро провело огляд флешки з копіями показань Крючкова, яку передало "Радіо Свобода", і встановило, що його свідчення містять відомості про можливі порушення директора НАБУ Артема Ситника і керівника САП Назара Холодницького. Витяг з протоколу огляду НАБУ направило Держбюро розслідувань.

У свідченнях Крючков зазначає, що справу проти нього НАБУ відкрило нібито "по команді Порошенка". При цьому бюро "втратило" факти того, що Фонд держмайна письмово погоджує укладення всіх договорів, і звинуватило Крючкова у "змові з директорами ЗТМК (Фірташ) і Дніпроспецсталі (Коломойський і Суркіс)".

Крючков також зазначив, що у НАБУ "вибіркове правосуддя", а одним із таких його представників нібито є Артем Ситник.

"Він отримав від нас в 2016 році 500 тис. доларів готівкою, це зафіксовано і підтверджено СБУ. ГПУ веде справу на Ситника, але її засекретили... В тому числі цим і подібними фактами вони тримають Ситника "на короткому", - а той виконує все, що вони скажуть", - пояснив Крючков.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що ДБР розслідує одержання хабара Ситником від Крючкова. 17 квітня Солом'янський суд Києва заарештував Крючкова з альтернативою внесення застави в 7 млн гривень. Він підозрюється в організації схеми щодо виведення коштів, які мали піти на погашення боргів "'Запоріжжяобленерго'', і нанесенні збитків державі в 346 млн гривень.

Раніше соратника чинного президента Петра Порошенка Ігоря Кононенка і бізнесменів Григорія та Ігоря Суркісів викликали на допит в Національне антикорупційне бюро через схеми виведення коштів з обленерго. До цього журналісти оприлюднили дані про розслідування масштабної афери в сфері енергетики з участю Крючкова і вищеназваних фігурантів.