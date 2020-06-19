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ГБР отрицает давление со стороны Офиса президента

Новости » Политика     19.06.2020 - 08:49
ГБР отрицает давление со стороны Офиса президента
Фото: здание Госбюро расследований (РБК-Украина)

Со сторони Офиса президента нет давления по конкретным делам

Заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александр Бабиков заявил, что со стороны Офиса президента нет давления на бюро. По его словам, медийные атаки на ГБР идут из всех политических лагерей.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, сотрудники бюро общаются нардепами и министрами, но "со сторони Офиса президента давления по конкретным делам на нас не оказывается".

Бабиков заявил, что старается организовать работу свою и своих подчиненных так, чтобы они соблюдали закон.

"Более того, если вы проанализируете медийные атаки на ГБР, то они идут из всех политических лагерей", - добавил он.

Напомним, право президента назначать главу Госбюро расследований оспаривается в Конституционном суде Украины.

Отметим, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследования, согласно которому организационная структура бюро теперь определяется президентом.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ГБРОфис президента
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