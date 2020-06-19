ДБР заперечує тиск з боку Офісу президента

Фото: будівля Держбюро розслідувань (РБК-Україна)

Зі сторони Офісу президента немає тиску по конкретних справах

Заступник директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександр Бабіков заявив, що зі сторони Офісу президента немає тиску на бюро. За його словами, медійні атаки на ДБР йдуть з усіх політичних таборів.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, співробітники бюро спілкуються з нардепами та міністрами, але "зі сторони Офісу президента тиску по конкретних справах на нас не немає".

Бабіков заявив, що намагається організувати роботу свою і своїх підлеглих так, щоб вони дотримувалися закону.

"Більш того, якщо ви проаналізуєте медійні атаки на ДБР, то вони йдуть з усіх політичних таборів", - додав він.

Нагадаємо, право президента призначати голову Держбюро розслідувань оскаржують в Конституційному суді України.

Зазначимо, Верховна рада України прийняла у другому читанні законопроект №2116 про перезапуск Державного бюро розслідування, відповідно до якого організаційна структура бюро тепер визначається президентом.

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Автор: Анастасия Рокитна