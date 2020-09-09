ГБР открыло дело на Сытника из-за продажи земли в Крыму

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника по факту незаконной продажи земельного участка в Крыму. Также бюро рассмотрит факт превышения Сытником служебных полномочий.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на соответствующие уголовные производства.

Как сообщает издание, дело открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса Украины. Артема Сытника обвиняют в продаже земельного участка в Севастополе по российским законам за 40 тысяч долларов, что не было отражено в декларации директора НАБУ. По этой статье предусмотрено наказание до 2 лет тюремного заключения.

Также на Сытника подано заявление относительно "самовольного захвата власти" и превышения им служебных полномочий из-за игнорирования решения Конституционного суда Украины о незаконности его назначения на должность.

Как известно, участок земли в оккупированном Крыму (участок Б-65 в садовом товариществе "Мираж" в Нахимовском районе Севастополя) был оформлен женой Сытника на свое имя в соответствии с нормами российского законодательства. Сытник отрицал его отчуждение. Однако по факту участок был продан в 2017 году и были уплачены налоги в бюджет РФ. Факт продажи земли за 900 тыс. российских рублей подтверждают выписки из российских реестров, договор купли-продажи и другие документы.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский также подал заявление в Государственное бюро расследований об открытии уголовного производства в отношении директора НАБУ Артема Сытника из-за неисполнения решения Конституционного суда.

По статьям 109 (действия, направленные на насильственное изменение власти или свержение конституционного строя или захвата власти), 2 ч. ст. 353, ч. 4 ст. 382 и ст. 364 Сытнику может грозить до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Как писало РБК-Украина, 28 августа Конституционный суд Украины опубликовал решение, которым признал неконституционным назначение на должность директора НАБУ Артема Сытника. При этом решение КСУ не влияет на законность дел НАБУ и решений Сытника.