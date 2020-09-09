ДБР відкрило справу на Ситника через продаж землі в Криму

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження стосовно директора НАБУ Артема Ситника за фактом незаконного продажу земельної ділянки в Криму. Також бюро розгляне факт перевищення Ситником службових повноважень.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на відповідні кримінальні провадження.

Як повідомляє видання, справу відкрито за статтею 366-1 Кримінального кодексу України. Артема Ситника звинувачують у продажі земельної ділянки в Севастополі за російськими законами за 40 тисяч доларів, що не було відображено у декларації директора НАБУ. За цією статтею передбачено покарання до 2 років тюремного ув'язнення.

Також на Ситника подано заяву щодо "самовільного захоплення влади" і перевищення ним службових повноважень через ігнорування рішення Конституційного суду України про незаконність його призначення на посаду.

Як відомо, ділянку землі в окупованому Криму (ділянка Б-65 в садовому товаристві "Міраж" в Нахімовському районі Севастополя) було оформлено дружиною Ситника на своє ім'я відповідно до норм російського законодавства. Ситник заперечував його відчуження. Однак за фактом ділянка була продана у 2017 році і були сплачені податки до бюджету РФ. Факт продажу землі за 900 тис. російських рублів підтверджують виписки з російських реєстрів, договір купівлі-продажу та інші документи.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський подав заяву в Державне бюро розслідувань про відкриття кримінального провадження стосовно директора НАБУ Артема Ситника через невиконання рішення Конституційного суду.

За статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну влади або повалення конституційного ладу чи захоплення влади), 2 ч. ст. 353, ч. 4 ст. 382 і ст. 364 Ситнику може загрожувати до 10 років позбавлення волі і конфіскація майна.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 серпня Конституційний суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним призначення на посаду директора НАБУ Артема Ситника. При цьому рішення КСУ не впливає на законність справ НАБУ і рішень Ситника.