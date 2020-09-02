На Сытника подали заявление в ГБР из-за отказа выполнять решение КСУ

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Нардеп назвал действия Сытника "конституционным переворотом"

Народный депутат Александр Дубинский 1 сентября подал заявление в Государственное бюро расследований об открытии уголовного производства в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника по обвинению в невыполнении решения Конституционного суда, "захвате власти" и самовольному присвоению полномочий.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на сайт нардепа.

Депутат потребовал от ГБР открыть соответствующее уголовное производство, чтобы привлечь Сытника к уголовной ответственности по статьям, по которым ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет и конфискация имущества, а именно:

ст. 109 — действия направленные на насильственную смену власти или свержение конституционного строя или захват власти;

ч.2. ст. 353 — самовольное присвоение властных полномочий либо звания должностного лица, связанного с использованием форменной одежды или служебного удостоверения работникам правоохранительного органа;

ч.4 ст. 382 — умышленное невыполнение должностным лицом решения Европейского суда по правам человека, решения Конституционного суда Украины и умышленное невыполнение заключения КСУ;

ст. 364 — злоупотребление властью или служебным положением.

Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро.

Как известно, ранее телеведущий Дмитрий Спивак также подал заявление в Государственное бюро расследований на Сытника в связи с якобы продажей директором НАБУ земельного участка в Севастополе по российским законам за 40 тыс. долларов.

Поскольку заявление, поданное Спиваком, через три дня не внесли в Единый реестр досудебных расследований, суд должен будет обязать ГБР это сделать.

